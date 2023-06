Helmut Lotti brengt Graspopconcert ook op plaat uit: “Als dit iets bewijst, is het dat je af en toe moet durven springen”

Nee, Helmut - excuseer, Hellmut - Lotti had het overrompelende succes niet verwacht, toen hij twee weken geleden het podium van de Metal Dome in Graspop opklom. Maar vijftig minuten en minstens evenveel crowdsurfers later was al duidelijk dat het niet bij die ene keer mocht en zou blijven. Wie de veelbesproken show wil herbeleven, krijgt daar de komende maanden genoeg kans toe. Sowieso wordt ze al uitgebracht op plaat. “Tijdens de repetities vonden we het zo leuk en goed klinken, we wilden die show niet verloren laten gaan”, zegt Lotti.

Vrijdagochtend loste hij zijn versie van Still loving you van Scorpions als eerste single. Meteen goeie opwarmer voor de bijhorende najaarstournee, die de voorbije weken almaar grotere proporties aannam. Nadat de eerste optredens in een mum van tijd uitverkochten, kondigde Lotti recent nog extra optredens aan in Hoogstraten, Hasselt en Oostende. “Ik zing voor een zittend publiek, dus het zal er iets rustiger aan toe gaan. Er lopen ten slotte ook veel mensen rond die gewoon van de muziek willen genieten, zonder om de drie minuten crowdsurfers te moeten opvangen.”

Lotti neemt alvast zijn voorzorgen, want hij omschreef zijn show op Graspop als ‘een kleine aanslag op zijn stembanden.’ “Daarom ga ik maximum twee, nooit drie concerten na elkaar spelen. En ik krijg tips en trucjes van een zanglerares die met het genre vertrouwd is. Je moet die nummers vuil laten klinken, zonder je stem daarbij kapot te maken. Op Graspop heb ik me af en toe iets te veel laten meeslepen door mijn enthousiasme (lacht). Maar bij Poison van Alice Cooper is me dat bijvoorbeeld perfect gelukt.”

De tournee loopt - minstens - tot eind november. En daarna? Volgend jaar op het hoofdpodium van Graspop? “Ik zou dat heel fijn vinden, natuurlijk. Maar ik geloof ook hard dat je een succes niet per se hoeft te herhalen. Nu zou iedereen compleet andere verwachtingen hebben, en ik zou sowieso al een andere set willen spelen. Ach, we zien wel. Ik ben vooral blij dat ik omarmd ben door een nieuw publiek. Weg met dat hokjesdenken. Als dit iets bewijst, is het dat je af en toe moet durven springen.”