Roemeense dief moet 49.421 euro betalen voor stelen 1.100 meter koperdraad aan spoorweg

De Roemeense man moest zich verantwoorden voor twee koperdiefstallen aan de spoorweg in Genk. De eerste vond plaats op 1 maart 2023. Toen werd de bestelwagen van de man met draaiende motor opgemerkt op de parking van de nabijgelegen tennisclub. De volgende ochtend werd er vastgesteld dat er maar liefst 1.100 meter koperdraad verdwenen was langs de spoorweg, en dit op het traject van de brug gelegen aan de Tennislaan tot een de spoorwegbrug over de Zuiderring.

De bestelwagen die eerder gezien was in de buurt, werd diezelfde ochtend aangetroffen op de pechstrook langs de E313 ter hoogte van Hoeselt. De deur van de laadruimte stond op een kier en in de bestelwagen werden de gestolen koperen kabels teruggevonden, samen met werkmateriaal zoals tangen en schroevendraaiers. Van de bestuurder was geen spoor.

Bestelwagen

Op 7 maart 2023 vond er opnieuw een storing plaats bij de NMBS op de spoorlijn in Genk ter hoogte van de Tennislaan. De seinkabels waren doorgeknipt en klaargelegd langs de sporen. Op de parking van de nabijgelegen tennisclub stond er opnieuw een bestelwagen met draaiende motor en Franse nummerplaat geparkeerd. De politie ging met een anoniem politievoertuig ter plaatse en kon de bestelwagen even later op de Europalaan onderscheppen met de Roemeense dief achter het stuur.

De man werd vrijdagochtend schuldig bevonden aan de twee diefstallen. Hij moet voor twintig maanden naar de gevangenis. Buiten een geldboete van 1.600 euro moet hij aan Infrabel een schadevergoeding van 49.421 euro betalen.