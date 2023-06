40-jarige man uit Hechtel slaat vrouw nadat hij ontdekt dat ze affaire heeft: “Ze moest vluchten uit slaapkamerraam”

Op 15 januari 2023 liep een ruzie tussen de veertiger uit Hechtel en zijn vrouw volledig uit de hand. Toen de vrouw opbiechtte dat ze een relatie had met een collega, sloegen de stoppen bij de veertiger door. “Hij kneep haar met twee handen in het gezicht, trok plukken haar bij haar uit en smeet haar gsm tegen de muur. Ze vreesde voor haar leven en is kunnen vluchten door uit het slaapkamerraam te klimmen en in pyjama naar de buren te lopen”, zo schetste de Tongerse aanklager de feiten.

De buren belden de politie en de man werd gearresteerd. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij de minnaar van zijn vrouw wilde doden met een mes. Volgens de procureur kampt de veertiger ook met een alcohol- en drugsprobleem. Zij vraagt een celstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro, beiden met probatieuitstel.

Straf met uitstel

De man zelf bekent de feiten, maar zegt dat hij enkel haar handen heeft vastgenomen en haar nooit bij de keel heeft gegrepen, noch haar haren heeft uitgetrokken. “Ik heb haar telefoon wel voor haar gezicht proberen houden zodat die door de gezichtsherkenning zou ontgrendelen. Ik wilde de berichten lezen die ze met die man stuurde”, zo sprak de veertiger voor de rechter. “Ik was toen bijzonder emotioneel. Ik heb zelf aan de politie gevraagd om me te arresteren omdat ik wist dat ik moest kalmeren.”

De raadsman van de beklaagde stelt ook dat er geen sprake is van een drank- en drugsprobleem. “Hij heeft gezegd dat hij af en toe wel eens drinkt en iets gebruikt, maar dat gebeurt niet wekelijks. Zelfs niet maandelijks”, klonk het. Zij wijst ook op het blanco strafblad van de man en vraagt om hem een straf met uitstel zonder voorwaarden op te leggen.

Vonnis volgt op 3 augustus.