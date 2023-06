Niet de ideale start: openingstijdrit Giro Donne tijdelijk stilgelegd wegens hevige regenval

De Giro Donne - De Ronde van Italië voor vrouwen - is vrijdag niet in de beste omstandigheden gestart. De openingstijdrit is in de loop van de voormiddag stilgelegd door het slechte weer in Chianciano, nadat enkele rensters door het natte wegdek al tegen de vlakte gingen. Na een dik kwartier kon de tijdrit toch hervat worden, maar het blijft opletten.