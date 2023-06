Thaise vrouw verliest been nadat ze vast komt te zitten in loopband op vliegveld

Gruwelijke taferelen op een vliegveld in Bangkok. Een Thaise vrouw is daar donderdag haar been verloren nadat ze vast kwam te zitten in een loopband op de luchthaven. Dokters denken wel dat ze haar been er weer kunnen aanzetten, schrijft New York Post.

De 57-jarige vrouw was onderweg naar het vliegtuig waarmee ze zou reizen toen ze op de loopband over haar koffer struikelde. Haar been kwam op de een of andere manier vast te zitten tussen de band. Het medische team ter plaatse kregen haar niet los en besloten haar linkerbeen boven de knie te amputeren.

De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ze te horen dat haar been niet opnieuw kon worden aangezet. Maar toen ze naar een ander ziekenhuis ging voor een second opinion werd haar verteld dat het waarschijnlijk wel mogelijk is.

De directeur van het vliegveld betuigde zijn medeleven tijdens een persconferentie op het ongeval. Ook zei hij dat de luchthaven alle medische kosten van de vrouw zal betalen en openstaat voor een eventuele aanvullende compensatie.

Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de vrouw vast kwam te zitten, wordt nog onderzocht.