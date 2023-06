Twintigtal examens van KU Leuven gestolen op trein

Een twintigtal examens van de KU Leuven, campus Kortrijk, is op 24 juni gestolen op de trein tussen Kortrijk en Antwerpen, zo meldt de KU Leuven vrijdag. De examens zaten in de laptoptas van een docent, die in zijn geheel werd gestolen aan het station van Sint-Niklaas. Getroffen studenten kunnen kiezen om het vak opnieuw af te leggen of om een punt van een eerdere opdracht te behouden.