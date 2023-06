Met de elektrische fiets op vakantie: hoe doe je dat?

Ga je met de auto op vakantie of een weekendje weg, dan is het extra leuk om je elektrische fietsen mee te nemen. Zo kan je de omgeving nog beter verkennen met het comfort van je eigen tweewieler.

Check je logies

Niet alle bestemmingen zijn even geschikt om je elektrische fietsen mee naartoe te nemen. Check bij je vakantiehuis of hotel of je je stalen ros veilig kunt stallen en eenvoudig kunt opladen. Er zijn zelfs adresjes waar ze je bagage nabrengen wanneer je met je fiets rondreist. Kijk bijvoorbeeld op Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor verblijven met extra faciliteiten voor fietsers. In Wallonië is er het label “Fiets welkom” dat toegekend wordt aan fietsvriendelijke accommodaties.

Kijk je fiets na

Vertrek je voor een weekendje weg of een langere trip en wil je je fiets meenemen, kijk deze dan altijd ruim voor vertrek even na. Met stevige banden, een gesmeerde ketting en goed werkende remmen ga je veilig de baan op. Neem voor alle zekerheid ook een bandenplaksetje mee, zeker als je op onverharde paden gaat fietsen.

Zorg voor een goede fietsdrager

Een degelijke fietsendrager is noodzakelijk om je fiets veilig met de wagen te vervoeren. Omdat elektrische fietsen zwaarder zijn, heb je een speciale fietsendrager op maat nodig. Kies een die je kunt monteren op je trekhaak, en met een kantelfunctie zodat je kofferbak toegankelijk blijft. Zorg er natuurlijk voor dat je kentekenplaat zichtbaar is, en haal tijdens het transport accessoires zoals fietstassen van je fiets af.

Reis je naar het buitenland? Controleer dan ook even de regelgeving voor fietsendragers in de landen waar je doorrijdt. Soms heb je bijvoorbeeld extra signalisatie nodig, zoals een wit markeringsbord met rode strepen in Italië.

Sluit een fietsverzekering af

Pech, ongeval of fiets gestolen? Dat is natuurlijk nooit leuk. Met een fietsverzekering vertrek je echter wel met een gerust hart op een tripje, zodat alles goed geregeld is mocht er wat gebeuren. Zorg zelf voor een stevig slot, wees voorzichtig op de weg en laat je fiets onderweg nooit onbeheerd achter.

