Laurens Huys verlaat na goede Giro Intermarché-Circus-Wanty en trekt naar het Bretoense Arkéa-B&B Hotels

Huys eindigde 27ste in de Giro d’Italia, zijn allereerste grote ronde. Twee keer pakte hij uit met een marathonontsnapping. Het leverde hem een elfde plaats in de daguitslag in Rivoli en een achtste plaats in Bergamo op. Huys hoopt dat hij bij de Franse Worldtourploeg meer kansen krijgt dan bij Intermarché-Circus-Wanty, waar het product van Bingoal WB aan het einde is van een tweejaarscontract. Met Jenthe Biermans tekende al een Vlaming in de ploeg van Warren Barguil bij. B&B hotels, vorig jaar nog de hoofdsponsor van de gestopte ploeg van Jérôme Pineau, wordt de nieuwe partner van Arkéa. Het Franse bedrijf neemt de plaats in van Samsic.