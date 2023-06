GEMEENTERAAD. Hamont-Achel schrapt twee tractorsluizen: oppositie spreekt van ‘populistische’ beslissing

Hamont-Achel

Subsidie: Een door de oppositie voorgestelde verhoogde subsidie van 6.500 euro aan het sportevenement De Groene Halve Marathon werd eind vorig jaar goedgekeurd op de gemeenteraad nadat schepen Tom Cox (cd&v) per ongeluk voor stemde. Er volgde een tweede stemming als rechtzetting waartegen de oppositie een klacht indiende. De gouverneur stelde toen dat de eerste afgesloten stemming geldig is. Tegelijk liep er ook nog een klacht van de meerderheidsfracties en onafhankelijke schepen Joren Mertens waarover het Agentschap Binnenlands Bestuur officieel nog geen uitspraak heeft gedaan. Oppositieraadslid Jacky Umans (Pro) was geïnformeerd dat ABB de klacht de voorbije week heeft behandeld. “Ik kan al verklappen dat in het advies dat de gouverneur doorgaans opvolgt, de klacht zal worden verworpen.” Burgemeester Theo Schuurmans (cd&v) reageerde dat de gemeente nog niet officieel op de hoogte werd gebracht. Raadslid Kris Slenders (Pro) plaatste vraagtekens bij de vragen die het beleid ondertussen stelde aan de betrokken vereniging. “Waarom moet deze organisatie aantonen dat ze bijna failliet is, voor ze die goedgekeurde toelage van 6.500 euro kan krijgen.” Schepen Joren Mertens reageerde dat dit toch een heel vreemd dossier is. “Waarom vraagt een vereniging om te beginnen via de oppositie om extra steun wegens financiële noden, zonder eerst de bevoegde schepen aan te spreken. En is het niet normaal dat we eerst nagaan voor wat ze die extra middelen nodig heeft, voor we ze toekennen?” Ook raadslid Vital Davids (cd&v) beklemtoonde dat er geen blanco cheque kan worden uitgekeerd. “Dat zou een precedent zijn. We zijn niet tegen de subsidie, maar toen het hier door jullie werd voorgesteld was er geen enkele onderbouwing die we ondertussen wel hebben. Dit wordt bekeken en zal wel goedkomen.” De meerderheid keurde alvast de reguliere toelage van 2.500 euro aan het sportevenement goed. De oppositie onthield zich en vond dat het door de gemeenteraad goedgekeurde bedrag van 6.500 euro meteen moest worden toegekend.

Tractorsluizen: De meerderheid besloot om de door hun voorgangers ingevoerde tractorsluizen aan de Toomstraat en de Schafterweg terug te verwijderen. Ze werden ingevoerd als gevolg van de positieve effecten van de tijdelijke grenssluitingen in volle coronacrisis. Jacky Umans (Pro) sprak van een populistische beslissing. “Dit is een machtsspelletje dat niets te maken heeft met verkeersveiligheid voor de fietsers en wandelaars.” Burgemeester Theo Schuurmans (cd&v) reageerde dat het invoeren destijds niet grondig werd onderbouwd. “Door de coronaperiode worden situaties vergeleken die niet meer te vergelijken zijn. Wie ondoordacht dit soort maatregelen neemt, verplaatst het verkeer en de overlast zonder te weten waar naar toe.”

Zwerfvuil: De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel van Pro om een deelname te onderzoeken aan ‘Mijn Mooie Straat’ van Mooimakers, een gratis platform waarop burgers en besturen zich kunnen engageren om zwerfvuil te ruimen op bepaalde locaties.