H&M lanceert nieuw winkelconcept in België

Winkelen bij H&M, dat deed je tot nog toe in de grotere steden of online. Een winkel van de Zweedse kledinggigant in een dorp leek tot voor kort ondenkbaar. Toch zou het binnenkort zomaar kunnen, want H&M lanceert een nieuw, compact winkelconcept in ons land.

“Het is een concept dat we wereldwijd hebben ontwikkeld en dat we nog dit jaar naar België gaan brengen. Ik kan de locatie nog niet verklappen, want het contract is nog niet getekend”, aldus Pär Lindbäck, country manager voor onder andere België, in een interview met RetailDetail. “Het gaat erom de juiste locatie én het juiste winkelformaat te vinden. Vroeger, in de periode voor de digitalisering, ging het enkel om locatie, locatie, locatie. Nu is het een combinatie van locatie en format.”

Waar de eerste compacte H&M in ons land zal komen te liggen en hoe die er precies uit zal zien, is voorlopig dus nog een raadsel. Internationale voorbeelden zoals de winkel in het Berlijnse Mitte − 300 vierkante meter groot en met een selectie lokale merken naast de eigen collectie − klinken alvast veelbelovend.

Nog goed nieuws voor H&M-fans: de modeketen gaat aan verschillende vestigingen een Home-afdeling toevoegen of de bestaande afdeling uitbreiden.