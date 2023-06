Meteen een moeilijke opgave: David Goffin opent op Wimbledon tegen Nick Kyrgios, vorig jaar verliezend finalist

David Goffin (ATP 123) neemt het op tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 33) in de eerste ronde van Wimbledon. Daar werd vrijdag voor geloot in Londen. Kimmer Coppejans (ATP 187), voor het eerst op de hoofdtabel op de All England Club, staat ook tegenover een Australiër, 15e reekshoofd Alex de Minaur (ATP 16).

Met Kyrgios als opponent werd Goffin niet gespaard bij de loting. Vorig jaar stootte het enfant terrible door tot de finale op het Londense gras, waarin de Serviër Novak Djokovic te sterk bleek. Goffin en Kyrgios stonden al vier keer tegenover elkaar. Drie keer won de Australiër, een keer trok Goffin aan het langste eind. Hun laatste onderlinge duel dateert wel van 2017.

Nadat hij het vorig jaar tot in de kwartfinales schopte op het Londense gras, kreeg Goffin voor de komende editie een wildcard. De Luikenaar bereikte ook in 2019 de laatste acht.

Coppejans verzekerde zich via de kwalificaties voor het eerst van een stek op de hoofdtabel van Wimbledon. Met De Minaur krijgt ook hij een klepper tegenover zich in de eerste ronde. De Australiër strandde vorig jaar in de achtste finales op Wimbledon. Vorig weekend was De Minaur nog verliezend finalist op Queen’s.

Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) opent tegen de Argentijn Pedro Cachin (ATP 67). De Serviër treft mogelijk Kyrgios in de kwartfinales. Ook Andrey Rublev, Casper Ruud en Alexander Bublik, recent winnaar in Halle, zitten in de tabelhelft van Djokovic. Nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz, die op Queen’s zijn eerste grastitel pakte, kijkt mogelijk De Minaur of Alexander Zverev in de ogen in de achtste finales. Een ronde verder zijn Frances Tiafoe, winnaar in Stuttgart, of Holger Rune potentiële tegenstanders. In de halve finales sperren Daniil Medvedev of Stefanos Tsitsipas mogelijk Alcaraz de weg.

Ook Mertens, Bonaventure, Zanevska, Wickmayer en Minnen kennen tegenstander in eerste ronde

Elise Mertens (WTA 28) speelt tegen de Slovaakse qualifier Viktoria Hruncakova (WTA 127) in de eerste ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Dat blijkt uit de loting die vrijdag werd uitgevoerd in Londen.

Elise Mertens — © BELGA

Ysaline Bonaventure (WTA 90) treft de Chinese kwalificatiespeelster Zhouxuan Bai (WTA 191). Beide speelsters namen het nog niet eerder tegen elkaar op.

Maryna Zanevska (WTA 92) speelt tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 677). Eerder dit jaar won Strycova hun enige onderlinge confrontatie.

Yanina Wickmayer (WTA 111) en Greet Minnen (WTA 121) bereikten de hoofdtabel via de kwalificaties. Wickmayer krijgt Anna Blinkova (WTA 39) tegenover zich. Wickmayer versloeg de Russin in 2017 in Linz. Minnen werd niet gespaard bij de loting. Met de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17) kruist ze voor het eerst de degens met de winnares van Roland Garros 2017.

Nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit Polen opent tegen de Chinese Lin Zhu (WTA 33). Titelverdedigster Elena Rybakina (WTA 3) zit in de tabelhelft van de Wit-Russische nummer twee van de wereld Aryna Sabalenka. Ook de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6), vorig jaar verliezend finaliste, is ondergebracht in de tabelhelft van de Kazachse Rybakina.