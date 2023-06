Jonas Rickaert is na zware revalidatie opnieuw sprintloods in de Tour: “Mijn deelname is al een zege op zich”

De 29-jarige Rickaert kent zijn rol bij Alpecin-Deceuninck, waar ook de komende drie weken alles rond Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zal draaien. Voor persoonlijke doelen is er ook dit keer geen ruimte. “Daar heb ik geen moeite mee”, zegt Rickaert. “Als de ploeg wint, ben ik tevreden. Mathieu van der Poel won tijdens mijn Tourdebuut in 2021 de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne en reed bijna een week in het geel, terwijl Tim Merlier de derde rit in Pontivy naar zijn hand zette. Die Tour was ook de eerste voor ons team. Ik blik met veel plezier terug op die drie weken.”

In principe is Rickaert na de Nederlander Ramon Sinkeldam de voorlaatste man in de aanloop naar de sprint. Of anders gezegd: het wordt gas geven tot op zowat een halve kilometer van de finish. “Normaal gezien neemt Mathieu, als hij niet zelf voor de ritzege gaat, de laatste beurt voor zijn rekening om Jasper af te zetten op tweehonderd meter voor de streep. In de Baloise Belgium Tour lukte het een keer voor onze spurter, maar het ging ook eens fout in de voorbereiding. Simpel is zo’n sprintopdracht nooit.”

“Ik beschik over een meer dan degelijke conditie. Mijn hoogtestage heeft me deugd gedaan, maar ik kan natuurlijk niet om het gegeven heen dat ik zowat een jaar stillag. Het zal lastig zijn om over de cols te geraken, maar ik heb gelukkig al ervaring. Twee jaar geleden vond ik telkens een geschikte groep om op tijd de finish te halen. Dat moet opnieuw lukken.”

Nog drie West-Vlamingen

Naast Rickaert maken er nog drie West-Vlamingen zich op voor drie weken Tour de France. Yves Lampaert (32) staat in Bilbao voor de vierde keer aan de start van de Tour. Vorig jaar veroverde de renner van Soudal-Quick Step in de openingstijdrit de gele trui. Hij zal voornamelijk fungeren als sprintloods van Fabio Jakobsen en als helper van Julian Alaphilippe.Ook de 34-jarige Tim Declercq maakt voor de vierde keer zijn opwachting in de Ronde van Frankrijk. De boezemvriend van Lampaert zal opnieuw vaak op kop van het peloton te zien zijn.Stan Dewulf rijdt dan weer voor het tweede jaar op rij de Tour. De 25-jarige renner van AG2R Citroën zal eerder een knechtenrol krijgen, maar meegaan in de vlucht behoort zeker tot de mogelijkheden voor de gewezen winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften.