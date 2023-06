Pakt Mathieu van der Poel op deze fiets zaterdag de gele trui? Nederlander rijdt Tour de France op gloednieuw exemplaar

Willen ze bij Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel nog dat tikkeltje extra motivatie geven door hem net voor de Tourstart een nieuwe fiets te geven? Of was de Nederlander gewoonweg uitgekeken op zijn rode exemplaar? Van der Poel start zaterdag de eerste rit van de Tour de France alvast op een nieuwe fiets, deze keer een witte versie van zijn Canyon Aeroad. Ook op de details is gelet, zo getuige de initialen ‘MVDP’ op het zadel.