PSG-coach Christophe Galtier en zoon opgepakt op verdenking van racisme

Huidig PSG-coach - die er wellicht vertrekt - Christophe Galtier en zijn zoon John Valovic-Galtier, een spelersmakelaar, zitten sinds 8u45 deze morgen in voorlopige hechtenis in Nice. Dat verklaarde de procureur van Nice aan persagentschap AFP. Galtier, die volgens verschillende media op het punt staat de bons te krijgen bij PSG, wordt verdacht van discriminatie in zijn periode als coach van OGC Nice (2021-2022).

De twee mannen zitten sinds 8.45 uur vrijdagochtend in hechtenis. Half april werd een vooronderzoek geopend naar verdenkingen van racisme naar aanleiding van beschuldigingen aan het adres van Christophe Galtier, nu coach van PSG en daarvoor van OGC Nice. De feiten zouden gaan over toen hij bij Nice actief was.

Galtier wordt ervan verdacht discriminerende, racistische en islamofobe opmerkingen te hebben gemaakt tijdens zijn jaar aan het hoofd van de club aan de Côte d’Azur (2021-2022).

De opmerkingen werden in een e-mail gelekt door toenmalig sportief directeur Julien Fournier, met wie Galtier geen beste verhouding had. “Hij vertelde me dat ik rekening moest houden met de realiteit van de stad en dat we niet zoveel zwarte jongens en moslims in het team konden hebben”, zo klonk het, en “hij gaf me ook aan dat hij het team grondig wilde veranderen, waarbij hij te kennen gaf het aantal moslimspelers zo veel mogelijk te willen beperken.”

Galtier bij Nice. — © AFP

Als onderdeel van het onderzoek naar verdenkingen van discriminatie, vertelde Julien Fournier AFP op 22 mei dat hij was “verhoord”, maar weigerde verder commentaar te geven. Verschillende spelers en managers van Nice, waaronder clubvoorzitter Jean-Pierre Rivère en voormalig coach Didier Digard, zijn ook ondervraagd door de onderzoekers.