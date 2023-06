Passagiers van cruiseschip verontrust wanneer ze gekapseisde boot opmerken waar haaien rond cirkelen

Passagiers voeren begin deze maand in de Golf van Mexico toen de kapitein van het cruiseschip plots aankondigde dat ze even moesten terugkeren. “Op zoek naar een gekapseisde boot”, aldus Donny LaFerr die aan boord van het schip van rederij Carnival Cruise was.

“Iedereen begon te zoeken en rond te kijken”, aldus de Amerikaan. Maar iedereen hield plots ook de adem in toen ze de gekapseisde sloep doelloos zagen ronddobberen, omringd door haaien. “We wisten niet of er nog iemand aan bood was. Dood of levend”, klinkt het nog. “De haaien waren wel erg verontrustend.” Het vaartuig werd gecontroleerd met een zoeklicht, maar dat leverde niks op.

Donny deelde alles op sociale media om te achterhalen wat er gebeurd was. Zijn video werd 14 miljoen keer bekeken op Tiktok, maar ook daar wist niemand hoe de boot was gezonken of als er nog mensen aan boord waren. De beelden lokten wel heel wat reacties uit. “je vraagt je af hoeveel mensen hun leven verliezen op zee”, schreef iemand. Een ander zwoer plechtig om nooit nog in de buurt van de oceaan te komen.

(pjv)