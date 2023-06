Een op twee rijdt te s nel op Weersterweg in Voeren

Voeren

In juni voerde de lokale politie in Voeren op twee dagen snelheidscontroles uit. Daarbij passeerden 1.261 bestuurders het flitstoestel en reden 254 bestuurders te snel. Concreet betekent dit dat 1 bestuurder op 5 te snel reed. Ook dienden drie bestuurders hun rijbewijs in te leveren. Verder sprongen volgende drie zaken in het oog:

Aan de Weersterweg in ’s-Gravenvoeren reden 71 van de 164 gecontroleerde bestuurders te snel. Bijna 1 op 2 reed dus sneller dan toegelaten. Ook werden hier de zwaarste inbreuken vastgesteld. Eén bestuurder reed 93 km/uur, terwijl een andere geflitst werd aan 92 km/uur. De maximaal toegelaten snelheid op de Weersterweg is 50 km/uur. Beide bestuurders zullen hun rijbewijs even moeten inleveren. Ongeveer 250 meter van de plek waar het flitstoestel werd opgesteld kruist de Weersterweg de Berneauweg. Een groot deel van de schoolgaande jeugd die met de fiets rijdt, maakt gebruik van dit kruispunt.

Meeste overtredingen aan de Voerenstraat in Moelingen

Met 101 bestuurders die te snel reden, werden de meeste overtredingen vastgesteld aan de Voerenstraat in Moelingen. Dit was ook al zo tijdens de controles uitgevoerd in de maand mei. In totaal reden 622 bestuurders er voorbij het flitstoestel. Met 16% bestuurders in overtreding ligt het percentage dan ook een stuk lager dan aan de Weersterweg.

Steeds minder mensen rijden te snel aan de Moelingerweg

In het verleden reed aan de Moelingerweg in ’s-Gravenvoeren gemiddeld 1 bestuurder op 4 sneller dan toegelaten. De voorbije maanden is dit gedaald naar 1 bestuurder op 6. Ook worden er nog nauwelijks inbreuken vastgesteld waarvoor het rijbewijs ingetrokken dient te worden. Een positieve vaststelling op een weg waar enkele jonge gezinnen wonen en waar veel fietsers rijden.