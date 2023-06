Instagram schorst account Lotte Vanwezemael: “Gok dat dit over video met Herman Brusselmans gaat”

Voor Lotte Vanwezemael was het vanochtend even schrikken toen ze niet meer op haar Instagram-account geraakte omwille van… het aanbieden van seks. De bekende seksuologe gokt dat het over de video met Herman Brusselmans gaat waarin ze praten over seksualiteit: “Blijkbaar is dat not done, terwijl dickpicks wel kunnen.”

“We hebben je account geschorst, Lotte Vanwezemael”, berichtte Instagram Vlaanderens bekendste seksuologe vanochtend aan de ontbijttafel. “Nog 180 dagen om aan te geven dat je het niet eens bent voordat we je account permanent uitschakelen.” Lotte, die ook presenteert op Radiozender MNM, reageert verontwaardigd op haar openbare Facebookaccount ‘Seksuolotte’:

“Dus… dit was leuk wakker worden vanmorgen. Mijn account werd geschorst, omwille van het aanbieden van seks (???). Ik gok op de video met Herman waar we praten over seksualiteit. Dat gaat blijkbaar over een grens en is not done. Maar dickpics, homofobe uitspraken en fake profielen die mensen scammen, kunnen dan weer wel door de beugel.”

Lotte gaat Diep

Schrijver Herman Brusselmans is Lotte’s eerste gast in een nieuw seizoen van de VRT MAX-podcast ‘Lotte gaat Diep’. Een hele zomer lang vraagt het Bocholtse media-icoon andere bekende Vlamingen de kleren van het lijf over liefde, relaties en seks. Mogelijk traceerden de algoritmes van de online applicatie videocontent die bij de podcast hoort als ‘het aanbieden van seks’. Afwachten of (en hoe snel) Instagram de seksuologe tegemoetkomt…