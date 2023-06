Limburgse radio FM Goud start met uitzendingen in Tenerife: “Daar is een grote behoefte aan een Nederlandstalige radiozender”

Sinds de oprichting 20 jaar geleden is FM Goud uitgegroeid tot een vaste waarde in de Limburgse ether. Oprichter Michel Vanderfeesten die nooit verlegen zit om ambitie, wil nu ook voet aan de grond krijgen in het buitenland, te beginnen met Tenerife. “Op het eiland, met toch ongeveer een miljoen inwoners, zijn er radiozenders voor Duitstaligen en Engelstaligen, maar Belgen en Nederlanders die er zeker in de vakantieperiodes massaal verblijven, vinden momenteel geen aanbod in hun moedertaal.”

Vanderfeesten wil deze leemte vanuit zijn vaste uitvalsbasis in Peer gaan invullen vanaf 1 juli. “FM Goud Tenerife zal uitzenden via DAB+, de digitale opvolger van FM die al te ontvangen is via nieuwe radiotoestellen en autoradio’s. We leveren onze audiostream aan bij een provider die ons ter plaatse ook helpt bij eventuele technische storingen. Vervolgens zullen we via zeven zendantennes nagenoeg op het hele eiland te beluisteren zijn De inhoudelijke coördinatie gebeurt vanuit Limburg, maar het is wel de bedoeling om voor nieuwsgaring samen te gaan werken met lokale mensen in Tenerife. We gaan op zoek naar nieuwsjagers die ginder al actief zijn voor een Nederlandstalig publiek. Voor de rest is de aanpak gelijklopend met FM Goud waarbij de muzikale focus ligt op de hits uit de vorige eeuw en dan vooral op de jaren 80 en 90.”

Wie wil kan ook altijd online meeluisteren via www.fmgoud.be/tenerife en binnenkort ook via de FM Goud app.