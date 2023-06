Max Verstappen fluit Lewis Hamilton terug: “Dat zei hij niet toen hij zelf domineerde”

F1-teams zouden pas op 1 augustus mogen beginnen werken aan de auto voor het jaar nadien. Dat vindt Lewis Hamilton. Hij ziet daarin een manier om te verhinderen dat een team dat de beste auto heeft ook het jaar nadien al met een voorsprong begint. Red Bull en Max Verstappen staan momenteel riant op kop en zijn nu al begonnen aan de auto voor 2024. Maar Mercedes en Aston Martin zijn verwikkeld in een gevecht om de tweede plaats bij de constructeurs - belangrijk voor de verdeling van de centen - en moeten de huidige wagen nog doorontwikkelen.

“Veel dingen in het leven zijn unfair, niet alleen in de F1. Leer er mee leven” Max Verstappen tegen Lewis Hamilton

Hamilton: “Als je zo ver op kop ligt, pakweg 100 punten, hoef je niet meer aan je auto te werken. Je kan daarom vroeger beginnen aan de volgende auto. Met het nieuwe budgetplafond betekent dat dat je geld voor deze auto kan spenderen aan die van volgend jaar. De FIA zou dat moeten verbieden. Ik zou voorstellen dat iedereen pas op 1 augustus aan het jaar nadien mag beginnen. Iets moet veranderen, want nu worden titels gewonnen omdat een team eerder kan beginnen. Hetzelfde zie je met teams die niet competitief zijn: die laten hun auto voor wat het is en beginnen aan het jaar nadien. Dat zou niet mogen.”

Dat laatste is wat Aston Martin vorig jaar deed.

Verstappen lachte de suggestie eerst weg met een kwinkslag: “Veel dingen in het leven zijn unfair, niet alleen in Formule 1. Leer er mee leven.”

Later ging hij dieper op de kwestie in: “Hamilton zei dit nooit toen hij zelf in de beste auto zat en alles won. Dan moeten we het nu ook niet doen. Zo werkt Formule 1 nu eenmaal: met een goede auto is alles goed, en dan kan je al naar volgend jaar kijken. Degenen die daarachter volgen klagen. Toen Mercedes won, was dat niet anders.”