Ver weg of dichtbij, deze zomer doe je ongetwijfeld weer nieuwe ontdekkingen. Ook in bed, want seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie neemt ons 8 weken lang mee op sexpeditie en toont hoe je je seksleven spannender kan maken. Van dirty talk tot bdsm, met deze tips zorg je voor een hittegolf tussen de lakens. Deze week: casual seks.