Microscopisch kleine handtas verkocht voor gigantisch bedrag

Enkele weken geleden schreven we al over de Microscopic Bag, de nieuwste handtas van MSCHF. Wat er zo bijzonder was aan de handtas? Zoals de naam al doet vermoeden past het accessoire op het tipje van je vinger. Het is niet groter dan een zandkorrel. Maar tegen al onze verwachtingen in werd de tas nu toch verkocht.

Het modemerk MSCHF staat bekend om z’n opvallende statements zoals de Big Red Boots of de Big Yellow Boots die het in samenwerking met Crocs voorstelde op Paris Fashion Week. De Microscopic Bag − een minuscule versie van de Louis Vuitton OnTheGo − moet dan ook met een korreltje zout (of zand) genomen worden en was bedoeld als kritische commentaar op de steeds kleiner wordende handtassen à la Jacquemus.

Die kritische noot heeft zich nu toch lucratief getoond, want de tas ging deze week onder de hamer voor 63.750 dollar tijdens de Just Phriends-veiling van Joopiter, het veilinghuis van Pharrell Williams. Wie de tas kocht, is niet geweten.