Zweedse ballen, een alien en hulde aan ‘Kevin De Brojn’: dit mag je niet missen op dag twee van Rock Werchter

Tweede keer Peppers in even veel jaar, het zevende (!) bezoek van Editors: dag twee van Rock Werchter houdt vast aan traditie en groet de gitaar. Onze festivalreporter vist naar de beste verdoken en minder verdoken parels.

De headliners: Red Hot Chili Peppers (Main Stage, 23.30 uur), Editors (The Barn, 21.50 uur), Liam Gallagher (Main Stage, 21.15 uur)

De Belgen: Sons (The Slope, 22.30 uur), Tamino (The Barn, 17.50 uur), Black Box Revelation (Main Stage, 15.40 uur), Berre (Klub C, 13.40 uur), Hideous (The Slope, 13.40 uur), The Haunted Youth (Main Stage, 13 uur)

De blikvangers:

Viagra Boys (Klub C, 15 uur)

Maak plaats voor de herstelwerken, rond de klok van vier: na een uurtje Viagra Boys krijgt de Klub C een nieuw tentzeil. Het Zweedse schorem is synoniem met krankjorum, moshpits, cowboyhoeden, een saxofonist in hotpants en de getatoeëerde hangbuik van frontman Sebastian Murphy. Die ontmoette de rest van de band toen hij Mariah Carey zong in een karaokebar. Ha, punk! Zij het op z’n Ikea’s: heel DIY, slim geassembleerd en met Zweedse ballen.

The Hu (Klub C, 18.50 uur)

Who the fuck is Roger Daltrey? Hier is The Hu. Hardrock met traditionele keelzang uit de hoofdstad van Mongolië, en instrumenten die gejat lijken uit het containerpark van Rotselaar. Of kende u de tweesnarige paardenviool al? Begon als curiositeit, maar The Hu heeft het obscure geruild voor het zoeklicht. Een inval van de Hunnen, straks in de Klub, los door de metalminnende harten. Heet aanbevolen door de halve muziekredactie van deze krant. De rest volgt wel.

The Black Keys (Main Stage, 19.05 uur)

Dan Auerbach dealt in de soul, blues en roots waar Werchter zo van houdt in de vroege middag. Na solo- en productiewerk en de start van het eigen Eye Eye Sound-label mag hij het zelf weer komen uitleggen, met drummer/vleesgeworden eik Patrick Carney. Op een schoon uur, na negen jaar afwezigheid in Werchter, en met het nieuwe Dropout boogie onder de oksel. De draad oppikken en ‘m hoog spannen, dat is The Black Keys. Wild child!

Fever Ray (Klub C, 20.50 uur)

Het vreemdste concert van Werchter, voorspelden we dit jaar al. Karin Dreijer waant zich een alien en klinkt ook zo, dankzij de hulp van broer Olof. Die sloot weer aan na het ten grave dragen van hun gedeelde project The Knife. Zeg niet ‘concert’, maar ‘een ervaring’. Met rare klanken, lichten, ritmes, ideeën, vibraties en, euh, zingen-zonder-zang. Op plaat deed Trent Reznor van Nine Inch Nails mee. ’Nuff said.

Liam Gallagher (Main Stage, 21.15 uur)

Op Hear Hear vorig jaar hield ‘our kid’ zijn mond niet over onze Kevin De Brojn. De kans is klein dat Liam Gallagher dat nu wel doet, nu King Kev de Champions League meenam naar Manchester. Er was de loze belofte dat winst van Man City zou leiden tot de reünie van Oasis. Gezever, maar Liam trapt ze live zelf even vlot binnen. “Noel schreef ze, maar mensen willen míj Wonderwall en Supersonic horen zingen.” Welaan: iedereen z’n parka mee?

Sons (The Slope, 22.30 uur)

Aan het cijfer van Red Hot Chili Peppers en Editors raakt Sons (nog) niet, maar drie keer is en blijft scheepsrecht. En zie: de Waaslanders klimmen van de middag naar de avond en zitten daar goed, tussen de grote mannen. Hakken, rakken en scheuren, ’t gaat stuiven aan de steile kant van de wei. Bonus: na afloop kan Sons mee gaan inpeperen bij de Peppers. Negeer de non-believers, wij horen zeggen dat Kiedis en co. dit jaar wél in vorm zijn.