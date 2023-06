Oranje legioen krijgt geen alcohol op de tribunes in Spielberg

De Red Bull Ring kleurt elk jaar oranje door een invasie van Verstappenfans, die meestal overnachten op de campings rond het circuit. Maar een jaar geleden stonden de F1 en de Nederlandse supporters een slecht daglicht. Een deel van de toeschouwers kwam de vakantie inzetten, gaf eigenlijk geen knijt om de race en misdroeg zich met alcoholmisbruik en racistisch en seksistisch gedrag. Vrouwen werden lastiggevallen en shirts van Lewis Hamilton opgestookt.

Daar willen de organisatoren dit jaar van af. Op het circuit zal enkel in de paddock en in de fanzone alcohol geserveerd worden. Op de tribunes is bier streng verboden. Tassen worden aan de ingang gecontroleerd en ook het al langer bestaande verbod op vuurwerk zal vanaf nu afgedwongen worden. Wie toch in beschonken toestand rondloopt, wordt zonder pardon van het circuit verwijderd. Er zijn ook meldpunten voor misbruik.

Max Verstappen nam vorig jaar al afstand van het misbruik door een kleine minderheid van zijn fans. “Word niet te dronken”, zei hij donderdag met een kwinkslag. “Ik hoop dat de mensen voor de race komen en ervan genieten. Het is altijd mooi om hier al dat oranje te zien en het voordeel is hier dat je veel van de baan kan zien.”

