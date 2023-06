GEMEENTERAAD. Nieuwe bieb van Heers krijgt zelfscantoestellen en ruimere openingsuren

Heers

Klacht: Oppositieraadslid Gerald Kindermans (CD&V) had een klacht ingediend tegen de goedkeuring van een huurovereenkomst tussen Koninklijke Harmonie Salvia en de gemeente. Die kwam er nadat het gemeentebestuur besliste om aan Salvia een langdurig, exclusief gebruiksrecht te verlenen van een repetitieruimte in het nieuwe cultuurcentrum (BASS). Gemeenteraadsvoorzitter Carina Volont (VLDumont) las bij het begin van de zitting de beslissing van de gouverneur voor. “Hij ziet geen reden om op te treden tegen de bestreden beslissingen. Het algemeen belang wordt op geen enkele wijze ondergeschikt gemaakt aan het belang van de harmonie.”

Bibliotheek: In het voorjaar van 2024 wordt het nieuwe cultuurcentrum in gebruik genomen. De openingsuren van de bibliotheek worden dan uitgebreid naar 23 uur per week in plaats van 12 uur. “Er komt ook een zelfscan die de medewerkers zal ondersteunen in de werking van de bibliotheek”, zei schepen Anneleen Vanherck (VLDumont). “Zo kunnen bezoekers zelf boeken inleveren of uitlenen en hun lidgeld of boete elektronisch betalen. De totale opdracht omvat onder meer de aankoop van zelfscantoestellen, detectiepoorten, bewakingscamera’s en een beheersysteem voor publieke pc’s. Het is de bedoeling dat dit systeem geïnstalleerd wordt vanaf de opening.”

Technische dienst: De raad gaf groen licht voor de eerste fase van de vernieuwing en renovatie van de gebouwen van de uitvoerende technische dienst in Opheers. “Dit gaat over de gevelrestauratie van één gebouw en algemene renovatiewerken, zoals het vervangen van buitenschrijnwerk”, aldus bevoegd schepen Benny Schroyen (VLDumont). “Er zal zo veel mogelijk door onze technische dienst uitgevoerd worden. De uitgaven worden geraamd op 76.000 euro. De gunning verloopt via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.” Raadslid Luc Schalenbourg (CD&V) vroeg zich af waarom men niet voor een procedure met voorafgaande bekendmaking koos. “Jullie hebben pas een schadevergoeding moeten betalen voor vloer van de sporthal.”