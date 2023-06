GEMEENTERAAD. Zutendaal wint slag: zwaar vrachtverkeer wordt geweerd uit centrum

ZUTENDAAL

Mobiliteitsplan: De centrale verkeersassen in Zutendaal zullen geen onderdeel zijn van het vrachtgeleidingsnetwerk in het kader van de uitrol van het Regionaal Mobiliteitsplan Midden Limburg.

Het was gemeenteraadsvoorzitter Tom Wolfs (zvp) die het nieuws aan de raad bekend maakte. Zutendaal streeft al langer naar het weren van zwaar vrachtverkeer uit het centrum. “Dat is dus positief nieuws”, zegt Wolfs. “In ons advies vragen we een volledig verbod op zwaar doorgaand verkeer en handhaving door middel van een digitale vrachtwagensluis. Wel kan zwaar vrachtverkeer nog door Wiemesmeer in functie van het militair domein. We pleiten dan ook voor een rechtstreekse verbinding vanaf de E314 naar het militair domein.” In datzelfde advies ijvert het gemeentebestuur voor onder meer ruimere fietspaden. “We zijn ook vragende partij voor een fietsdeelsysteem”, gaat schepen Dirk Smits (zvp) verder. “Zo zouden busgebruikers die afstappen aan een bushokje de kans moeten krijgen om verder met de fiets naar een of meer van onze toeristische trekpleisters te kunnen trappen.” De raad reageert positief op het openbaar vervoerplan dat deel uitmaakt van het RMML. “Er komt een verbeterde dienstregeling met een frequenter aanbod”, zegt Smits. “Wel vragen we dat de dienstregeling beter afgestemd wordt op vroegere en latere uren en dat de gewijzigde dienstregeling goed gecommuniceerd wordt met de bevolking.”

Bestelwagen: De technische dienst krijgt een nieuwe bestelwagen. Het agendapunt werd bij hoogdringendheid op de agenda gezet. De klep van de bestaande bestelwagen is immers stuk. De herstelkosten daarvan liggen zo hoog dat het bestuur er voor opteerde een nieuwe bestelwagen aan te kopen.

Kermis: Foorkramers die in Zutendaal de kermis op poten zetten? moeten voortaan geen belastingen meer betalen op standplaatsen. Het gemeentebestuur nam die beslissing omdat het aantal aanwezige foorkramers jaar na jaar daalt.