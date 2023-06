BK Cyclocross vindt in 2025 plaats op en rond het circuit van Zolder

Het circuit van Zolder bouwde deze eeuw een reputatie op in het veldrijden. Er vonden al twee WK’s plaats (in 2002 en 2016) en sinds 2008 wordt er jaarlijks de eindejaarscross (eerst Wereldbeker, nadien Superprestige) afgewerkt. In 2025 zal er dus voor het eerst een Belgisch kampioenschap plaatsvinden.

Zo keert het BK na drie decennia nog eens terug naar Limburg. De laatste keer, in 1993, werd Paul Herygers nationaal kampioen in Houthalen. En ook het jaar erna wordt het BK in Limburg verreden, want dan trekt men naar Beringen.

“We zijn in de eerste plaats heel blij dat we samen met Heusden-Zolder het BK 2025 mogen verwelkomen”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo. “Als van oorsprong Limburgs bedrijf is het dubbel zo fijn om zowel in 2025 als in 2026 het Belgisch kampioenschap terug naar Limburg te halen. Niet toevallig in 2025 in Heusden-Zolder. Veldrijden is daar al langer een begrip met een mooi crossparcours. Anderzijds onderhouden we al twintig jaar een goede relatie met de gemeente sinds we hier de KBC Nacht van de Atletiek organiseren.”

De eindejaarscross van Heusden-Zolder zal in het seizoen 2024-2025 evenzeer georganiseerd worden rond 27 december en dus zowat twee weken voor het BK. Een ideale opwarmer dus.