GEMEENTERAAD. Preventieve security en politietoezicht bij Wellens zwembad Maupertuus

Wellen

Maupertuus: Het openluchtzwembad Maupertuus in Wellen heeft een nieuw reglement. Het blijft volgens de gemeente één van de goedkoopste zwembaden van Limburg. Zeker voor de eigen inwoners, die er korting krijgen en slechts 2,50 euro betalen. Raadslid Sandra Jans (Open VLD) vroeg of er ook rekening gehouden was met de veiligheid. “Aangezien je vaak over amokmakers in andere openluchtzwembaden hoort.” Volgens burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) is dat zeker het geval. “De politie neemt deze plek op in haar patrouilles. Er is ook een overeenkomst zodat securitypersoneel op piekmomenten kan bijstaan.”

Referendum: Na het mislukte referendum van eerder deze maand betreuren meerderheid en oppositie dat het resultaat niet bekendgemaakt mag worden. “Er waren slechts enkele stemmen te kort, en dan mogen we officieel niet tellen. Toch hadden we de uitslag natuurlijk graag geweten”, vindt burgemeester Robeyns. Raadslid Marc Weeghmans heeft daarom een eigen referendum gehouden. “Ik heb rondgefietst en heb willekeurig vijftig inwoners gevraagd waarom ze wel of niet zijn gaan stemmen. En wat blijkt? Onze inwoners mochten in het officiële referendum niet kiezen met wie ze wilden fusioneren. Met Borgloon en Kortessem willen ze graag. Bij Sint-Truiden of Hasselt is er iets meer twijfel. De vraag van het referendum leek eerder een gedwongen huwelijk met een onbekende partner.” Volgens Benny Maes (VAW) was het ‘momentum’ voorbij. “We zijn te laat gekomen met het referendum, omdat omliggende gemeenten al gekozen hadden.” Burgemeester Robeyns wees er op dat de vraag van het referendum nochtans bijna unaniem goedgekeurd was door alle partijen.

Langstraat: De gemeentelijke verkeerscommissie heeft groen licht gegeven om de snelheidslimiet op de Langstraat tussen Hoepertingen en Wellen te verlagen naar 50 kilometer per uur. Raadslid Marc Weeghmans (Open Vld) had dat voorgesteld. “Dat advies moet wel nog naar Wegen en Verkeer Limburg”, aldus schepen Kristien Treunen (CD&V). Na de zomer zal duidelijk worden of de snelheidslimiet in de straat verlaagd kan worden.