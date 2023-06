Club Brugge dient in september nieuwe aanvraag in voor nieuw stadion

Club Brugge zal in september een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite indienen bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Dat heeft blauw-zwart vrijdag bekendgemaakt in een persbericht.

De vorige vergunning voor een nieuw stadion in Sint-Andries werd in februari vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Club Brugge neemt de opmerkingen van de raad ter harte en werkt met zorg hard aan een nieuwe aanvraag”, zo klinkt het vrijdag. Eind augustus zal Club Brugge een infomoment organiseren voor de buurt om de nieuwe aanvraag toe te lichten, voorafgaand aan het indienen van het nieuwe dossier.

De omgevingsvergunning voor een stadion met iets meer dan 40.000 plaatsen was in oktober 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Maar na beroep door omwonenden ging de Raad voor Vergunningsbetwistingen over tot vernietiging. Volgens de Raad waren hier twee redenen voor. Het ging over een tekort aan parkeerplaatsen rond het stadion, en het mobiliteitsplan dat werd uitgedokterd voor de supporters.

In maart paste het Brugse schepencollege de stedenbouwkundige verordening van de stad aan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen had hierin namelijk een reden gevonden voor de vernietiging van de omgevingsvergunning, namelijk de toepassing van de mobiliteitsbepalingen. De Raad was van oordeel dat volgens de verordening altijd moet voorzien worden in parkeergelegenheid op eigen terrein. In de aangepaste verordening wordt er duidelijk aangegeven dat er voor grotere projecten afwijkende mogelijkheden zijn voorzien.

Voor Club Brugge was de vernietiging een zoveelste tegenslag in een dossier dat al ruim vijftien jaar aansleept. Intussen blijft de stad investeren in in het verloederde Jan Breydelstadion. In mei raakte bekend dat er 367.000 euro nodig is om de nodige keuringsattesten te verkrijgen en de veiligheid in het stadion te garanderen.