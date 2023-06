“Vermiste Russische generaal Soerovikin was geheim VIP-lid van Wagnergroep”

Soerovikin, die de bijnaam ‘generaal Armageddon’ heeft, is sinds zaterdag van de radar verdwenen. Volgens sommige media werd hij gearresteerd omdat hij voorkennis zou gehad hebben over de militaire opstand van de privémilitie Wagner van Jevgeni Prigozjin. Rusland zelf spreekt van “geruchten” en “speculatie”.

CNN meldt nu dat ze documenten konden inkijken van het Russische onderzoekscentrum Dossier Center. Daaruit blijkt dat Soerovikin een persoonlijk registratienummer had bij Wagner. De generaal staat, samen met minstens dertig andere hooggeplaatste Russische militairen en ambtenaren van de inlichtingendienst, op een lijst die de VIP-leden van de privémilitie zou weergeven. Het is onduidelijk wat zo’n VIP-lidmaatschap inhoudt en Wagner wilde ook niet reageren, volgens CNN.

Dat er een link was tussen Soerovikin en Prigozjin is al langer bekend. De twee werkten in het verleden samen in Syrië en Prigozjin sprak ook vol lof over de generaal, toen die de leiding kreeg over de invasie in Oekraïne. Volgens analisten zou Soerovikin de enige reden zijn dat Prigozjin nog in leven is na zijn poging om de Russische legerleiding omver te werpen.

