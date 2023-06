Zoals in de F1: gesprekken tussen renners en ploegleiders straks live te beluisteren op televisie, Alpecin-Deceuninck en 4 andere ploegen weigeren

Tijdens de Tour de France zullen de televisiekijkers straks een deel van de radiogesprekken tussen renners en ploegleiders kunnen horen. Zoals in de Formule 1, met een kleine vertraging, zal de huiskamer weten wat er gezegd wordt binnen de ploeg. Toch is niet iedereen fan: 5 van de 22 Tour-teams waren tegen, waaronder het Alpecin-Deceuninck van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

De Tour de France komt er weer aan en dan kruipen miljoenen mensen voor hun televisiescherm. Organisator ASO zoekt naar manieren om hun koers nog aantrekkelijker te maken voor de mensen thuis. Daarom gaf het de wielerploegen nu de optie om de gesprekken over radio vrij te geven, waardoor kijkers tijdens de koers kunnen luisteren wat er zoal wordt gezegd. Zeventien ploegen gingen daarmee akkoord, vijf ploegen willen dat niet vrijgeven. Dat zijn Alpecin-Deceuninck, Cofidis, Groupama-FDJ, Jayco-AlUla en Movistar.

Toch wordt straks niet zomaar alles wat door de teamcommunicatie verteld wordt direct op televisie gegooid. Er zal sprake zijn van enkele minuten vertraging, net zoals in de Formule 1. Verder wordt er ook een interne moderator aangewezen, die zal besluiten welke audioboodschappen er al dan niet live kunnen. De 17 teams die hun audio vrijgeven, krijgen daar van ASO een beloning voor. Zij krijgen allemaal 5.000 euro ter compensatie.

De vijf ploegen die dat niet doen, hebben daar hun redenen voor. Zo ook Groupama-FDJ, de ploeg van schaduwfavoriet David Gaudu. “Stel je voor dat we dat wel zouden doen... We zetten toch ook geen camera op een voetbaltrainer, die in de rust zijn spelers instructies geeft?”, aldus ploegbaas Marc Madiot. Ook de audio van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen is straks niet te horen, want Alpecin-Deceuninck weigerde ook.