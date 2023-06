Spilfiguur krijgt vijf jaar cel voor matchfixing tennis, eenvoudige schuldigverklaring voor tennissers

Grigor S., de spilfiguur van de Armeens-Belgische bende die verdacht werd van grootschalige matchfixing in het tennis, is veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf en 8.000 euro boete. Dat heeft de correctionele rechtbank van Oudenaarde beslist. Omdat de redelijke termijn in de zaak overschreden is, kregen de tennissers en het gros van de andere verdachten een eenvoudige schuldigverklaring opgelegd.