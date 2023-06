‘Terzake’, ‘De afspraak’, ‘Alleen Elvis’ en ‘De zevende dag’ delen straks hetzelfde decor, dat er telkens helemaal anders zal uitzien

Je merkte het al: De Afspraak en De Zevende Dag namen afscheid van hun decor, Terzake maakt tv vanuit de duplex op de redactievloer. De VRT ging na hoe men de opnamestudio’s veel efficiënter kon gebruiken. Het resultaat wordt momenteel gebouwd. Een U-vormige ledwand van 33 meter lang en vier meter hoog wordt het vaste decorelement van de studio. Met één druk op de knop krijgt de ruimte telkens een compleet nieuwe invulling en bijhorende sfeer. Krachtige software toont op de wand fotorealistische beelden. Met snel wisselbare decorelementen kan er binnen de U-vorm in een mum van tijd een nieuwe setting worden gecreëerd.

Het idee is niet nieuw. Bij de Ierse publieke omroep RTÉ doet een soort gelijke ledwand al vier jaar succesvol dienst als decor van tal van uitzendingen. Terzake krijgt de centrale set. Naast de interviewtafel komt er een kleinere set waar een specialist kan aansluiten. Waar Terzake vooral violet als decorkleur gebruikt, is dat warmrood bij De afspraak.Alleen Elvis krijgt vanaf eind oktober een plek in dezelfde studio. Dan gaan de tafels voor de actuamagazines eruit, en wordt de interviewset van Thomas Vanderveken erin geschoven. Ook De Zevende Dag verhuist naar deze plek, want nu bezette het decor de helft van Studio 5 voor slechts twee uur uitzending per week.

De VRT spreekt ook niet meer van nieuwsstudio, maar van een multifunctionele set. Dezelfde set kan overdag ingezet worden voor andere programma’s of opnames. Denk aan spel- of entertainmentprogramma’s of opnames voor een radiozender of podcast.