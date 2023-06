Formule 1-coureur Lando Norris opnieuw slachtoffer van overval, ook Tiktokster deelt in schade: “Ik heb letterlijk niets meer”

Het zit Lando Norris niet mee. Hij werd 3 jaar geleden al eens beroofd en nu is dat opnieuw gebeurd. Toen Norris met enkele vrienden op restaurant zat, werd zijn vakantievilla in Mallorca helemaal leeggeroofd. Daarbij verloor de Mclaren-coureur verschillende dure spullen.

“We waren uit eten en onze woning werd leeggeroofd”, vertelde Norris nu aan persbureau PA, voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix. “Er zijn allerlei dingen gestolen. Sommige waren duur en sommige waren niet zo duur. Er loopt nog een onderzoek, dus ik kan er niet te veel over zeggen.”

Het is niet de eerste keer dat de Brit slachtoffer werd van een diefstal. Na de finale van het EK 2020 voetbal op Wembley werd Norris door twee mannen aangesproken, die hem vervolgens van zijn peperdure Richard Mille-designerhorloge beroofden.

Ook Tiktokster deelt in schade

Ook de vrienden van Norris zouden bij de roof veel spullen kwijtgespeeld zijn. Zo ook influencer Jennie Dimova. De Bulgaarse plaatste een Tiktok online over de feiten, volledig over haar toeren. “Als je je afvraagt waarom ik er zo uitzie, dan is dat omdat onze villa is beroofd en alles wat ik ooit heb gehad – mijn kleren, mijn schoenen, mijn tassen, mijn sieraden – alles is meegenomen. Ik heb letterlijk niets meer. Ik heb twee uur lang gehuild, maar wat kan ik doen?”

Het is niet bekend of de dieven al zijn gevonden, het onderzoek loopt nog.