Trend gespot op Rock Werchter: kleurrijke touwtjes aan brillen zijn niet meer enkel voor je oma

Een festivalweide is altijd een beetje een modeshow. Eentje waarvan het gras de reusachtige catwalk vormt voor extravagante of grappige outfits, maar soms zit het ‘m ook in de details. Opvallend talrijk aanwezig dit jaar zijn bijvoorbeeld de kleurrijke touwtjes aan brillen.

Handig, zo’n koordje. Om die zonnebril niet te verliezen. Maar daarnaast is het vooral een extra accessoire. Zoals bij de 23-jarige Samjulia het geval is. Ze komt uit het Nederlandse Tilburg om voor het eerst Rock Werchter te bezoeken. “Ik vind zo’n koordje gewoon mooi, en de mijne is extra kleurrijk. Het is natuurlijk ook een manier om m’n bril bij te houden.”

De 22-jarige Loris heeft ook een opvallend kleurrijk exemplaar. “Ik vond deze bril mét koord vorig jaar op Rock Werchter”, zegt de jongen uit Oostmalle. “Dit jaar heb ik het zelf terug meegenomen naar Werchter, en ik plan het op het einde van het festival ook zelf door te geven aan iemand anders.”