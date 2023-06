Hier zoekt Australische politie naar Céline Cremer: “Ze kan niet zo lang overleefd hebben, maar we willen haar familie antwoorden geven”

De Luikse vrouw werd het laatst gezien in het dorpje Waratah op 17 juni en haar auto staat minstens sinds 20 juni geparkeerd aan het wandelpad naar de Philosopher Falls. De politie zoekt al de hele week dat gebied af, maar behalve haar wagen is geen spoor van Céline Cremer aangetroffen. Vrijdag daalden reddingsteams via touwen af vanop het uitkijkplatform aan de waterval, om in het struikgewas en de dichte begroeiing te kunnen zoeken.

De zoekacties gaan voort ondanks “medisch advies van experts dat de recente weersomstandigheden onmogelijk te overleven zijn gedurende de tijdsduur waarin Céline vermoedelijk al blootgesteld is aan de wildernis”. De politie denkt dat ze slechts uitgerust was voor een “lichte dagwandeling”. De voorbije dagen werden vriestemperaturen gemeten, en was er sneeuw- en regenval. Die weersomstandigheden bemoeilijken ook de zoektocht.

“Onze gedachten blijven bij de familie van Céline en we blijven ons inspannen om haar te vinden in een poging om hen antwoorden te geven in deze tragische tijd”, verklaart politie-inspecteur Anthea Maingay.

“Wellicht is ze verloren gelopen in het bos. Dan kan er van alles gebeurd zijn”, zei inspecteur Maingay donderdag. “Uitgegleden en verongelukt of aangevallen door slangen of andere wilde dieren. Niets wijst voorlopig op tussenkomst van derden, maar we kunnen het ook nog niet helemaal uitsluiten. Mogelijk is ze iemand tegengekomen die ze onterecht vertrouwd heeft en die minder goede bedoelingen met haar had.”

© Tasmania Police

© Tasmania Police

© Tasmania Police

© Tasmania Police

© Tasmania Police