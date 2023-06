HET GROTE TOURDEBAT (deel twee): “Een renner zonder hoogtekamer is in mijn ogen geen goede coureur”

Previously in this Tourdebat: Pogacar is favoriet voor de Tour. Moeten we Van Aert geloven als hij zegt niet voor het groen te gaan? En Ineos heeft een probleem. Maar wat voor de betere film op Netflix geldt, geldt ook voor onze tafelgasten: deel 2 is vaak nog beter dan deel 1. Vandaag buigen Marc Sergeant, José De Cauwer en Patrick Lefevere zich over Mathieu van der Poel, Alaphilippe, Philipsen en koersen ‘met de Franse slag’. “Als een Fransman een rit wint in de Tour is zijn jaar geslaagd. Dat pakt bij mij niet.”