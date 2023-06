Voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere neemt afscheid van koers met pakkend gedicht: “Niets heeft me meer gegeven”

Jens Debusschere heeft met een mooi gedicht op sociale media afscheid genomen van zijn leven als professioneel wielrenner. Het BK in Izegem was zijn laatste koers.

“Liefste koers”, schrijft Debusschere in een mooi gedicht. “Je was zowel hard als lief voor me. De ene dag slopend, de volgende helend. Je bent wreed maar o zo mooi. Niets heeft me meer gegeven, maar niets heeft zoveel in de plaats gevraagd. Onze wegen scheiden hier. We zeggen tot ziens, nooit vaarwel.”

“Ik wil je bedanken om me te maken tot wie ik ben. Het is jouw kleine wereld en iedereen die ik mocht ontmoeten die daarvoor hebben gezorgd. Lessen geleerd, fouten gemaakt en veel afgezien. Soms woede en verdriet maar vooral veel plezier en geluk die ik voor altijd zal koesteren. Terugkijkend op deze fantastische periode in mijn leven ben ik ongelooflijk dankbaar en trots. Dank u!”

Debusschere werd in 2014 Belgisch kampioen. Twee jaar later won hij met Dwars Door Vlaanderen zijn mooiste klassieker. Hij reed het grootste deel van zijn carrière voor Lotto.