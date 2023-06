Bezwaar Trump tegen smaadzaak van E. Jean Carroll afgewezen

Een rechter heeft bezwaren van de Amerikaanse oud-president Donald Trump afgewezen in een smaadzaak die E. Jean Carroll tegen hem was begonnen.

De schrijfster zegt dat ze in de jaren negentig door Trump is verkracht. Trump ontkende de beschuldiging door onder meer te zeggen dat hij de vrouw nooit had ontmoet.

Trump stelde dat hij niet vervolgd kan worden omdat hij de uitspraken tijdens zijn presidentschap deed en dus immuniteit zou hebben. Ook verklaarde Trump dat de rechtszaak niet door kon gaan omdat hij door Carroll werd gedwongen zichzelf te verdedigen. Die bezwaren zijn nu door een rechter in New York afgewezen.

Carroll, een voormalig columnist van het tijdschrift Elle, won in mei de tweede rechtszaak die ze tegen Trump had aangespannen. In die civiele rechtszaak is de oud-president schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Carroll kreeg toen een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) toegekend. In de eerste smaadzaak eist ze 10 miljoen dollar. De rechtszaak staat nu gepland voor 15 januari 2024.

Intussen is Trump een eigen rechtszaak tegen Carroll begonnen vanwege smaad. Hij neemt het haar kwalijk dat ze in een interview zei dat ze was verkracht door Trump, terwijl een jury hem alleen schuldig heeft bevonden aan seksueel misbruik. Hij gebruikte hetzelfde argument in een poging om onder de smaadzaak uit te komen, maar een rechter oordeelde dat Carroll het proces mag doorzetten.