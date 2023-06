Remco Evenepoel en Rode Duivel Arthur Theate blazen stoom af in bekende discotheek op Ibiza

Geen Tour de France voor Remco Evenepoel (23) en dus had hij na de nationale kampioenschappen wat tijd voor ontspanning. De wereldkampioen trok naar Ibiza en daar kwam hij Rode Duivel Arthur Theate (23) tegen.

“Goed om je weer te zien, mijn vriend”, schreef Theate op Instagram bij een foto van zichzelf en Evenepoel in de Ushuaïa, een bekende openluchtdiscotheek op Ibiza. Ze pikten er onder meer een optreden van het Belgische DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike mee.

Theate geniet net als Evenepoel van wat vakantie na een slopend seizoen. De link tussen de twee: ze werken allebei samen met SportPlus Media. Dat bedrijf verzorgt onder meer hun sociale media.

© Instagram Arthur Theate

Voor Evenepoel was de vakantie op Ibiza alvast van korte duur. Zaterdag staat de R.EV Ride op het programma. Een toertocht voor fans van Evenepoel met start en finish in ‘zijn’ Schepdaal. Aanvankelijk stond dat event op 10 juni gepland, maar omdat de wereldkampioen in laatste instantie besliste om de Ronde van Zwitserland te rijden, werd de toertocht uitgesteld. De kersverse Belgische kampioen wilde er koste wat kost bij zijn. Hij rijdt zelf ook mee zaterdag.