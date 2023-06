Beelden tonen hoe ‘klant’ whiskyfles van 400 euro wegstopt en doodleuk wegwandelt: “Hij ging recht op zijn doel af”

Afgelopen vrijdag heeft een man een limited edition Glenrothes 1988 whiskyfles gestolen uit de rekken van drankenhandel Dullaert in Sint-Niklaas. Op camerabeelden is te zien hoe de dief de fles wegsteekt. Het personeel stelde de diefstal vast nadat er afgelopen weekend een tweede inbraak was in de zaak, waarbij zo’n 300 euro cash geld werd gestolen.

In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in de Sint-Niklase drankenhandel. Dieven gingen er aan de haal met de inhoud van de kassa die het startbedrag voor de dag nadien bedroeg. “Op de camerabeelden zagen we hoe een persoon op professionele wijze de kassa leegplunderde”, zegt medezaakvoerder Mathieu Janssens.

“Toen we nadien nog eens door de winkel liepen voor een controle, stelden we vast dat er ook een kostbare whiskyfles uit de rekken was verdwenen. Maar daar waren de inbrekers helemaal niet geweest. Toen we opnieuw de camerabeelden gingen bekijken, zagen we dat de fles vrijdagmiddag omstreeks 14.30 uur werd gestolen door een klant.”

Limited edition

Op de beelden is duidelijk te zien hoe de man recht op zijn doel afgaat en de fles stiekem wegsteekt. “De doos rondom de fles haalde hij eraf en verstopte hij tussen de wijnrekken”, zegt Mathieu. “Het gaat om een limited edition Glenrothes 1988 whiskyfles ter waarde van zo’n 400 euro. Omdat het zo’n exclusieve fles is, staan er natuurlijk ook geen twintig exemplaren in de rekken. De man twijfelt eerst nog even omdat er een andere vrouw in de buurt staat, maar ziet nadien zijn kans schoon om de fles te stelen.”

De drankenhandel heeft op Facebook een oproep gedaan om de fles en de dader alsnog te vatten. “De fles is al op veel plaatsen uitverkocht, maar het gaat natuurlijk over veel meer dan enkel en alleen die fles”, aldus Mathieu. “Als de dader gevat wordt door de camerabeelden schrikt dat andere potentiële dieven ongetwijfeld ook af. Voor ons waren die twee diefstallen op zo’n korte tijd wel net iets te veel van het goede.”