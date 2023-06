Dit zag niemand aankomen: seizoensfinale van ‘Thuis’ belooft knaller van formaat te worden

Klassiek soaptrucje: bij een moord passeert een rist verdachten de revue, en uiteindelijk blijkt de dader altijd de persoon van wie je het nooit had verwacht. Deze keer blijkt niemand minder dan Marianne Bastiaens in de VRT1-serie ‘Thuis’ de moord op Alexander Cosyns gepleegd te hebben.

Wie sloeg de louche advocaat Alexander Cosyns (Erik Goossens) de kop in met een golfclub? Ilias (Bram Spooren) lijkt er voor te moeten opdraaien, maar als kijker voelde je al lang dat de verkeerde dader is opgepakt. Donderdag ontdekten de kijkers de ware toedracht. Voor velen komt het als een verrassing dat Marianne Bastiaens (Leah Thys) een moord op haar geweten heeft.

En nochtans had je dat al weken kunnen weten. De ultieme tip die de makers in de serie loodsten, werd echter keer op keer door de kijkers gemist. Want welk boek had Marianne altijd in haar buurt? The thursday murder club van Richard Osman. De moord vond effectief plaats op een donderdag – 25 mei –, en ‘club’ kan je ook interpreteren als een golfclub, het moordwapen. Ook in de scène van 26 mei waarin Marianne door het huis strompelde en een hartaanval kreeg, had ze het boek aanvankelijk in haar handen.

Kijkers dachten dat Marianne onmogelijk de dader kon zijn omdat ze in het ziekenhuis lag, maar ze kreeg de hartaanval dus na de moord. Vandaar dat ze ook over haar toeren was. “Het boek werd in mei gelezen in de boekenclub (waarvan Marianne deel uitmaakt, red.). Zowel op 4 als 11 mei zie je het al naast Marianne liggen”, zegt Hans Roggen van Thuis. “Afgelopen vrijdag kwam het in beeld als leessuggestie voor Tom. Toeval bestaat uiteraard niet. Alle titels die in de boekenclub gekozen worden, worden voorgesteld vanuit ons schrijversteam. Ook dit boek.” Hoelang zal Marianne nog onder de radar kunnen blijven? En zal Ilias écht onschuldig in de gevangenis terechtkomen? Daarop zal de spannende seizoensfinale misschien wel een antwoord bieden.

Exit Marianne? Enkele soortgelijke moordzaken uit het Thuis-verleden tonen aan dat de dader geen enkele keer definitief in de gevangenis belandde.

De moord op Neil Feyaerts (1997)

Wie? Neil (Gert Lahousse) was het vriendje van Bianca (Merel De Vilder). Ze maakt het uit als ze ontdekt dat hij drugs dealt. Neil blijft haar echter achtervolgen en verkracht haar. Na een poos in de gevangenis verkracht hij haar een tweede keer in Hof Ter Smissen. Dat moet hij met de dood bekopen.

De dader? Haast een volledig seizoen is niet duidelijk wie hem de kop insloeg met een beker. Frank (die het lijk in de grond stak), Bianca of Jenny? Ze belanden in de cel, maar uiteindelijk bekende Jenny (Janine Bischops) dat zij Neil vermoordde. Op het proces worden ze vrijgesproken.

De moord op Pierre Vinck (2001)

Wie? Geesteszieke Pierre (Jan Schepens) begint een relatie met naïeve Eva (Nathalie Wijnants). Wanneer Pierre’s zus Isabelle (Pascale Bal) Pierre’s verleden uit de doeken doet aan Eva’s vader, vermoordt Pierre hem. Eva raakt in verwachting van Pierre, maar hij laat haar in de steek. Ze ondergaat een abortus. Tegelijk schoot iemand Pierre dood in zijn atelier.

De dader? Eva’s moeder Linda (Mieke Bouve) kon niet langer aanzien hoe Pierre haar dochter terroriseerde. Tijdens de abortus glipt ze uit het ziekenhuis en schiet ze Pierre dood. Het komt nooit tot een rechtszaak. In een ongeloofwaardig plot bevrijdde de familie Verbist Linda uit de gevangenis en vluchtten ze met een vliegtuigje richting Afrika.

De moord op Mike Van Noteghem (2008)

Wie? Zakenman Mike (Peter Bastiaensen) heeft een relatie met Femke (Vanya Wellens). Zij weet niet dat hij haar biologische papa is, hij wel. Mike licht Leo (Walter Moeremans) op en vermoordt Sofie (Lien Van de Kelder). Als Mike ontdekt dat de 100.000 euro van Leo weg is, wurgt hij Femke. In het volgende shot ligt hij dood op de vloer van Taxi Leo.

De dader? Toen Femke bijna was gestikt, kwam de doodbrave Eric Bastiaens (Kurt Defrancq) binnen met een taartmes. Mike lachte Eric, papa van de vermoorde Sofie, uit. Eric stak hem daarop dood. Ook Eric werd vrijgesproken.

