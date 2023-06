Nicolas Colsaerts op achtervolgen aangewezen op British Masters

Nicolas Colsaerts is donderdag in het Engelse Sutton Coldfield (Birmingham) met een ronde in 75 slagen, drie over par, van start gegaan op het British Masters (DP World Tour/3,5 miljoen dollar). De 40-jarige Brusselaar moet daarmee vrede nemen met een 119e plaats en heeft vrijdag een sterke tweede ronde nodig om alsnog de cut te halen.