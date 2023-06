Britt Herbots na heisa rond grensoverschrijdend gedrag coach Gert Vande Broek: “We hunkeren naar duidelijkheid”

‘’We hunkeren naar duidelijkheid’’, dat zegt de Truiense Yellow Tiger Britt Herbots over de heisa rond coach Gert Vande Broek. De Lommelaar zet zich op non-actief tot er een uitspraak is in de zaak. De bondscoach van de Belgische volleybalvrouwen gaat in beroep tegen zijn schorsing van 1 jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. Britt Herbots zei eerder dat ze misschien niet zou deelnemen aan het EK zonder de bondscoach, maar de ploeg heeft haar nodig, klinkt het.