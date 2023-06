1,5 miljoen euro aan wapens gevonden tijdens huiszoekingen bij extreemrechts in Oostenrijk

De politie in Oostenrijk heeft een grote hoeveelheid wapens gevonden in een onderzoek naar extreemrechts. De wapens hebben een waarde tot wel 1,5 miljoen euro. Er zijn tien personen gearresteerd voor het overtreden van onder meer wapenwetten.

Oostenrijkse media melden dat begin deze week dertien huiszoekingen plaatsvonden in de deelstaten Opper-Oostenrijk en Neder-Oostenrijk. De verdachten hebben vooralsnog geen verklaringen afgelegd. Een van hen zou de leider zijn van een voormalige neonazigroep.

Er zijn meer dan zeventig zware wapens gevonden, zoals machinegeweren. Ook zijn zowat 100 pistolen, meer dan 10.000 patronen voor verschillende vuurwapens en 1.000 onderdelen die gebruikt kunnen worden voor nog eens 500 pistolen en 400 andere vuurwapens aangetroffen. Ook werden ongeveer 550 neonazistische voorwerpen, zoals vlaggen, en 600.000 euro aan contant geld ontdekt.

De inbeslagname van automatische wapens is volgens justitieminister Alma Zadić een “alarmerende indicatie” van hoe gevaarlijk extreemrechts is. “Extreemrechts vormt een ernstige bedreiging voor onze samenleving en democratie, en moet met alle middelen worden bestreden”, stelt ze. Het hoofd van de Oostenrijkse veiligheidsdienst, Omar Haijawi-Pirchner, zegt dat extremisten in Oostenrijk een “professionaliseringsslag” maken en steeds meer internationaal proberen te netwerken.

© AFP

© AFP

© AP