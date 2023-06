Grapje van Wout van Aert, Baskische woorden van Tadej Pogacar en een ‘wheelie’ van Peter Sagan: dit was de ploegenpresentatie van de Tour

Minuut stilte

Bahrain Victorious beet de spits af op het podium. De ploeg heeft er een zware periode opzitten na het tragische overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. Er werd dan ook een emotionele minuut stilte gehouden in zijn nagedachtenis. “Ride for Gino”, klonk het bij de presentatrice. Een mooi eerbetoon en een emotioneel begin van de ploegenpresentatie.

© AP

© AP

Van der Poel weet niet van zeges grootvader

Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel, heeft in zijn carrière twee koersen gewonnen in het Baskenland. “Dat wist ik niet”, gaf Van der Poel toe op het podium. Gaat hij hem opvolgen? “Ik ga proberen. Het is mijn eerste keer ooit dat ik hier koers, de verkenning was heel mooi. Het is wel zwaar, veel klimmen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

Sagan steelt de show

Ook voor zijn laatste Tour stal Peter Sagan de show. De 33-jarige Slovaak pakte uit met een ‘wheelie’ op het podium. “Wat ik wil bereiken in deze Tour? Momenten als deze, wanneer het publiek voor me juicht”, zei hij. Zoals we hem kennen dus.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© BELGA

Lampaert hoopt op nieuwe triomf

Yves Lampaert zal de Tour van vorig jaar nooit vergeten. Hij won de openingstijdrit en pakte het geel. “Ik ben klaar om er drie weken tegenaan te gaan”, zei hij in Bilbao. “Vorig jaar beleefde ik het hoogtepunt uit mijn carrière. Dit jaar hoop ik eens mee te zijn in een ontsnapping die tot het einde overleeft.”

© BELGA

Pogacar in beste Baskisch

Tadej Pogacar won het publiek voor zich door een paar Baskische woorden te spreken. “Aupa Bilbao! Aupa Athletic! Viva Euskadi!”. Die uitspraken moest hij doen van zijn Baskische masseur. “We hebben een paar Basken in het team”, zei de tweevoudige Tourwinnaar verder nog. “Speciaal voor hen willen we meteen knallen in de eerste dagen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

Cavendish over record

Zal de ‘Manx Express’ nog eens denderen tussen Bilbao en Parijs? Met een 35e ritzege kan Mark Cavendish (Astana) het record van Eddy Merckx verbeteren. “Dat zou schitterend zijn”, vertelde de 38-jarige Brit donderdag in Bilbao. “Ik voel me goed, maar weet niet waar ik me aan moet verwachten. Ik denk dat de hier aanwezige sprinters aan elkaar gewaagd zijn. De kwaliteit is erg hoog, maar dat is eigen aan de Tour de France. Eigenlijk weet je nooit waar je staat, tot de eerste sprint gereden is. Natuurlijk wil ik dat record, maar of het echt mogelijk is; dat is wat anders. Ik ben al enorm blij dat ik nog een mooi einde heb kunnen breien aan mijn carrière. Dit wordt alleszins mijn laatste Tour.”

© EPA-EFE

Van Aert grapt over groen

“Ik vind het nieuwe kleur niet mooi”, grapte Wout van Aert op de vraag of hij dit jaar niet meer voor de groene trui gaat. “Nee, ik maak een grapje. Vorig jaar heb ik er echt van genoten, maar dit jaar hebben we andere doelen. We zullen proberen om ritten te winnen en uiteraard het klassement met onze supersterke kopman.”

© AP