Waarom u dit jaar niet moet zoeken naar rugnummer 13 in de Tour

Speur niet naar rugnummer dertien vanaf zaterdag. De Tour reikte dit getal dit jaar niet uit. Normaal zou het toegewezen worden aan Felix Grossschartner, maar zijn ploeg wou dat rugnummer liever niet. Al was het maar om geen ongeluk over zich af te roepen.

In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar zou het rugnummer normaal deze keer bij de ploeg UAE Team Emirates belanden en niet bij Jumbo-Visma omdat het team van de uittredende winnaar altijd de kleinste nummers op de rug draagt. De 29-jarige Oostenrijker rijdt nu evenwel met rugnummer veertien. Omdat er slechts acht renners per team zijn, is er een uitwijkmogelijkheid om de dertien over te slaan.

Felix Grossschartner. — © REUTERS

Het is de organisator, in dit geval Amaury Sport Organisation, die de startlijst van rugnummers voorziet. ASO is dus klaarblijkelijk ingegaan op de vraag van Pogacars ploeg.

Renners die wel met de ‘dertien’ moeten rijden, dragen dat rugnummer meestal omgekeerd. Al was het maar uit bijgeloof, want dit getal brengt zogezegd ongeluk. Dat was alleszins vorig jaar het geval toen Steven Kruijswijk de Tour geblesseerd moest verlaten. En een jaar eerder was ook al Robert Gesink met de dertien na drie ritten en een val verdwenen uit de Tour. In 2015 droeg Jan Bakelants dit rugnummer, maar dat bleek voor hem niet problematisch want hij haalde Parijs.