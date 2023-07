Van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag tot de Bourla in Antwerpen. Met zijn nieuwste boek ‘Alkibiades’ verovert Ilja Leonard Pfeijffer België en Nederland. De eerste druk - 50.000 exemplaren - is na amper een maand al uitverkocht. Tussen al dat succes maakt de Nederlandse auteur ook tijd voor een interview in Genk.