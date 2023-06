Bibliotheek in Kozen gesloten, inwoners mogen gratis tien boeken afhalen

In november 2022 raakte al bekend dat de stad Sint-Truiden zonder overleg had beslist om de samenwerking voor de bibliotheken in Nieuwerkerken te stoppen. In de praktijk was het een personeelslid uit Sint-Truiden die deze twee bibliotheken openhield. Nieuwerkerken betaalde voor die dienstverlening. Maar door personeelsgebrek was die piste niet langer houdbaar. Bevoegd schepen Miet Bessemans (cd&v) was verontwaardigd dat dit zomaar zonder overleg gebeurde en keek uit naar alternatieven. Uiteindelijk blijft de samenwerking met Sint-Truiden deels overeind. “We werken nog samen voor de logistiek. Zo betalen we mee voor de informatica en reservatiesoftware, zo’n 2.500 euro, en voor het online krantenarchief zo’n 1.500 euro. Voor het personeel staan we voortaan zelf in. We zijn blij dat Annie Grosseels, de vorige bibliothecaris die sinds 2021 met pensioen is, als vrijwilliger weer aan de slag wil gaan. Zij gaat op woensdag- en zaterdagvoormiddag de vestiging in Nieuwerkerken-centrum openhouden van 9 tot 12 uur. En we kijken nog uit naar extra vrijwilligers om bij te springen wanneer nodig” Maar de vestiging in Kozen wordt gesloten. Ze was voor het laatst open op woensdag 28 juni. Een dag later kwamen de kinderen van basisschool Het Kozijntje langs. Zij mochten boeken uitkiezen voor de school. Nog tot 6 juli kunnen de scholen boeken uitkiezen. Verder verhuist een selectie naar dienstencentrum De Vlinder. Daarna mogen inwoners van Nieuwerkerken boeken komen uitkiezen, met een maximum van 10 boeken per persoon. Dat kan tijdens de openingsuren van speelpleinwerking in Kozen: 10 tot 13 juli, 31 juli tot 3 augustus en 14,16 en 17 augustus, telkens van 9 uur tot 16 uur. De boeken die er op 21 augustus 2023 nog staan worden door de technische dienst afgevoerd naar het containerpark. len