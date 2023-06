“Vandaag houden we het droog, na het ochtendgrijs komt de zon piepen”

Vandaag houden we het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Regionaal zou er eerst ochtendgrijs kunnen voorkomen maar in de loop van de voormiddag zou er toch overal ruimte moeten komen voor de zon. Namiddag ontstaan er ook stapelwolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog, een lokaal buitje is niet uitgesloten.