De Tour is nog niet gestart, de mind games wel: “Zegt Pogacar dat ik de favoriet ben? Dat kan ik net zo goed van hem zeggen”

Ze schoven de hete aardappel netjes naar mekaar door. Op de bühne van de Palacio Euskalduna in Bilbao verscheen eerst uitdager Tadej Pogacar. Een halfuurtje later titelverdediger Jonas Vingegaard voor de gebruikelijke laatste persconferentie richting Grand Départ. De eerste schoof zijn opponent naar voor als de favoriet voor eindwinst, maar kreeg niet veel later de bal keurig terug. De Tour begint zaterdag pas, maar de eerste speldenprikjes zijn al uitgedeeld.

Hij deed erg zijn best om zichzelf te downplayen. Pogacar verhulde zich vakkundig achter de breukjes in zijn hand die hij opliep na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. “De mobiliteit van mijn pols bedraagt nog maar 60 à 70 procent.” Dat hij enkele uren eerder doodleuk een wheelie ten tonele bracht tijdens een verkenningsritje, leek hij even selectief vergeten te zijn. Het is een bekend fenomeen in de topsport: de druk afhouden.

Vingegaard tijdens de voorstelling in Bilbao. — © EPA-EFE

Back-up-plan slaat op niets

De Sloveen schoof Adam Yates – die nooit verder kwam dan de vierde plek in de eindstand van de Tour, zeven jaar geleden intussen al – als back-up-plan naar voor. Zij delen zogezegd het leiderschap binnen de ploeg, wat natuurlijk nergens op slaat. UAE kan de Tour slechts met één man winnen en dat is Tadej Pogacar. “Of ik nog met de prestaties van Jumbo-Visma van vorig jaar in mijn hoofd zit? Neen, ik focus nu op mijn prestaties voor deze Tour. Het gaat trouwens niet alleen om Jonas Vingegaard. Er zijn meerdere teams in de mix. Vorig jaar was ik ook al goed genoeg om de Tour te winnen, maar Jonas was op sommige punten net iets sterker. Daar moet ik op letten. We mogen deze keer niet afwachten tot hij iets onderneemt.”

Vingegaard had veel bekijks tijdens de ploegenvoorstelling. — © EPA-EFE

Heel even leek Pogacar de strijd al wat te willen aanwakkeren, maar bij de volgende vraag doofde hij dat vlammetje alweer en schoof hij de favorietenrol door. “Jonas is the main guy voor deze Tour. Hij was al zo dominant in de Dauphiné en daar had hij nog niet eens zijn beste vorm te pakken.” Waarna Pogacar opnieuw de kaart Yates trok. “Adam kwam in de Dauphiné dicht bij Jonas in de buurt. Wij kunnen samen een supersterke tandem vormen.”

Mind games

Toen Vingegaard even later met die uitspraken geconfronteerd werd, lachte hij. “Ach, wat maakt het uit wie er zegt wie favoriet is. We zullen sowieso naar mekaar kijken. Ik kan net zo goed zeggen dat hij de favoriet is.” Even later kreeg Vingegaard de vraag wat hij van die mind games van Pogacar vond en hoe hij ermee omging. Het antwoord van de Deense Tourwinnaar was opnieuw ijskoud. “Dat is makkelijk. Ik denk enkel aan mezelf en mijn voorbereiding om zo optimaal mogelijk aan deze Tour te beginnen. Ik ben blij met mijn vorm en waar ik nu sta.”

Wout van Aert (l.) sprong even tussen in het gesprek met Vingegaard. — © BELGA

Ook Wout van Aert moeide zich nog even toen de vraag kwam of Adam Yates echt een bepalende rol kan spelen, net zoals Roglic vorig jaar in hun team. “Dat kan”, zei Van Aert. “Maar om echt een back-up-plan te zijn, moet hij even goed zijn als Jonas en Tadej. Alleen dan is hij kandidaat voor eindwinst. Of ik daarin geloof? Hoe noemden jullie dat? Mind games?” (grijnst)